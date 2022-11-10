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Тарханов назвал явного фаворита в матче «Локомотив» - «Спартак» эксклюзив

10 Ноября 2022 • 13:20 Комментировать
Локомотив Москва
...
Спартак Москва
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12.11 19:30

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов в интервью «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча 17-го тура РПЛ, в котором «Локомотив» на своём поле примет «Спартак».

«Я думаю, «Спартак» подходит явным фаворитом матча против «Локомотива». Посмотрим, как игра будет проходить, ведь всё зависит от настроя. «Сочи» ведь настроился на «Спартак» и сыграл вничью. Всё может быть, но на данном этапе «Локомотив» находится внизу, а «красно-белые» - вверху турнирной таблицы. Поэтому фаворит очевиден», — сказал Тарханов.  

Встреча «Локомотив» - «Спартак» состоится 12 ноября на «РЖД Арене», начало – в 19:30 мск. «Железнодорожники» подошли к матчу против «красно-белых» с 13 очками и 14-м местом в турнирной таблице. Команда Гильермо Абаскаля идёт второй, имея в активе 33 очка.


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Александр Тарханов РПЛ
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