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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин: «Тренером не хочу быть»

21 Ноября 2022 • 21:16 Комментировать
Локомотив Москва
1:2
Спартак Москва
окончен

Бывший игрок российской национальной команды Дмитрий Булыкин рассказал о планах на дальнейшую футбольную карьеру.

«Хочется принести пользу футболу. А как, это уже зависит от возможностей. Но тренером не хочу быть», — заявил экс-футболист «Аякса», чьи слова приводит издание «РБ Спорт».

По словам бывшего нападающего, он не строит никаких планов. Отметим, что Дмитрию недавно исполнилось 43 года. День рождения, по собственному признанию, Булыкин отпраздновал со знакомыми.

За пределами России форвард выступал в футболках «Аякса», «Твенте», «Фортуны», «Андерлехта» и леверкузенского «Байера».

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Булыкин
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