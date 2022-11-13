Маслов: «Много не забили, будем разбираться»

В семнадцатом туре российского чемпионата Премьер-лиги московский «Спартак» снова, как и в первом круге, одолел московский «Локомотив» со счетом 2:1. Как оказалось, это был уже 83-й матч кряду в рамках российской Премьер-лиги, в котором московский «Спартак» либо забивает, либо пропускает - иными словами, не играет в нулевую ничью.

Своим мнением о матче поделился защитник «Спартака» Павел Маслов, который считает, что его команда упустила многовато голевых моментов.

- Много моментов не забили, будем позже разбирать, что не получилось. Была не самая красочная игра в конце, но довели до победы, - заявил футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».