Каррера хотел сделать Джикию капитаном «Спартака»

Экс-наставник столичного «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением относительно прогресса Георгия Джикии за последние годы.

«Конечно, он вырос за эти годы, приобрел много опыта. Он показал, что является важным игроком для команды. Правильно, что его назначили капитаном. Джикия этого заслуживает», – заявил итальянский специалист, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

По мнению тренера, свою роль Георгий воплощает в жизнь благодаря воле к победе. Также Каррера подтвердил, что был готов отдать центральному защитнику капитанскую повязку перед своим третьим сезоном в Москве.

Джикия выступает за столичный клуб с 2017 года. В нынешнем сезоне он провёл 18 матчей в рамках всех состязаний в футболке «Спартака».

