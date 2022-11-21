Салихова: «Соболев — любимый игрок моей дочки»

Зарема Салихова, жена экс-владельца столичного «Спартака» Леонида Федуна, высказалась об игре футболистов «красно-белых» в матчах российской сборной.

«Приятно, что Литвинов стал игроком матча Узбекистан — Россия. Соболев пусть не обращает внимания на критику. Он — любимый игрок моей дочки», — заявила Салихова в интервью «Чемпионату». Она также выразила уверенность в том, что Александр ещё забьёт важные мячи в футболке московского клуба, чем порадует поклонников.

Напомним, что российская сборная сыграла две нулевые ничьи против Таджикистана и Узбекистана. В 20 играх текущего сезона за «Спартак» Соболев стал автором девяти голов.