Рианчо отреагировал на критику со стороны Карреры

Бывший исполняющий обязанности наставника «Спартака» Рауль Рианчо высказался о недавних словах Массимо Карреры о стычках в тренерском штабе.

«Я всегда работал на сто процентов, посвящая своё время тренеру и команде. Я работал над тем, что оставили. Для меня все прошло не так уж плохо. Мне не нравится быть тренером, который нужен, чтобы расставлять фишки на поле! Все тренеры, с которыми я работал, знают, что, если мне что-то не нравится, я говорю это в лицо», – заявил испанский специалист в интервью «Спорт-Экспрессу».

Рианчо отметил, что такой стиль взаимодействий гораздо эффективнее, чем молчаливое согласие со стороны ассистента главного тренера, поэтому менять свой подход он не намерен.

Напомним, что Массимо Каррера назвал ошибкой предоставление излишней свободы Рианчо, а также негативно отозвался о работе испанца в Москве.

