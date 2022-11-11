Пименов считает «Спартак» бесспорным фаворитом в дерби с «Локомотивом»

Экс-игрок сборной России Руслан Пименов высказался в преддверии дерби между «Локомотивом» и «Спартаком».

«В данной встрече «Спартак» однозначный фаворит, набрали очень хорошую форму. «Локомотив» же вообще не готов физически, и на данный момент они худшая команда РПЛ по физике», — приводит слова Пименова «Чемпионат».

При этом эксперт отметил, что у «Локомотива» сейчас хорошее психологическое состояние после матча с «Уралом», у команды есть хорошие игроки в атаке, но «красно-белые» форварды смотрятся более мощно.

«Локомотив» примет «Спартак» в игре 17-го тура чемпионата России, встреча состоится 12 ноября в 19:30 по московскому времени.