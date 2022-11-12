Билялетдинов ждёт сюрпризов в матче «Локомотив» — «Спартак»

Бывший полузащитник «Локомотива» и «Спартака» Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от матча 17-го тура РПЛ между двумя московскими командами.

По мнению эксперта, от «железнодорожников» можно ждать сюрприза в предстоящей встрече, несмотря на то, что им будет нелегко.

«Мы же любим сюрпризы, поэтому ждём его в сегодняшнем матче. Лично я бы не играл в открытый футбол со «Спартаком», — цитирует Билялетдинова «РБ Спорт».

Также экс-футболист раскритиковал новую схему «Локомотива» с тремя центральными защитниками. Билялетдинов считает, что «железнодорожникам» не хватает игроков в атаке, из-за чего команда не оказывает необходимого давления на ворота соперника.

Матч «Локомотив» — «Спартак» состоится сегодня, 12 ноября. Начало — в 19:30 по московскому времени.