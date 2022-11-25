Агент Бальде: «Он голоден до футбола и хочет как можно скорее сыграть в РПЛ»

Федерико Пасторелло, представитель игрока столичного «Спартака» Кейта Бальде, оценил настрой футболиста на весеннюю часть сезона.

«Бальде голоден до футбола, он соскучился по игре и хочет как можно скорее сыграть в Российской премьер-лиги», — отметил агент сенегальца в интервью изданию Sport24. Также Пасторелло рассказал, что такая длинная пауза в чемпионате является чем-то непривычным.

Напомним, что в футболке «красно-белых» Кейта провёл лишь одну встречу, после чего игрок получил дисквалификацию за несоблюдение правил допинг-контроля. Вернуться на поле он сможет только в марте следующего года.