​«Локомотив» определился с составом на битву со «Спартаком»

В рамках семнадцатого тура Российской премьер-лиги «Локомотив» будет принимать «Спартак». Наставник «железнодорожников» Андрей Фёдоров включил в стартовый состав команды следующих исполнителей:

Худяков, Живоглядов, Магкеев, Тикнизян, Кузьмичёв, Баринов, Миранчук, Марадишвили, Карпукас, Камано, Раконьяц.

«Локомотив» на текущий момент располагается лишь на 14-й позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. В случае набора хотя бы одного очка «железнодорожники» обойдут «Факел» и сделают шаг вперёд.

Дерби «Локомотив» - «Спартак» стартует в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции.