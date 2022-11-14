Рахимов – о Галактионове в «Локомотиве»: «Здесь будет совершенно другая задача»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» высказался о новом наставнике «железнодорожников» Михаиле Галактионове.

Специалист считает, что Галактионову придётся столкнуться с трудностями в том плане, что у «красно-зелёных» будут абсолютно иные требования, чем у «Пари Нижнего Новгорода», мало того, давление на столичный клуб куда выше, чем на нижегородский.

«Локомотив» добивался уже много успехов. Здесь будет совершенно другая задача», - цитирует Рахимова «Матч ТВ».

Михаил Галактионов стал главным тренером «Локомотива» 13 ноября. Ранее специалист возглавлял «Пари НН».