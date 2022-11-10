Бышовец назвал фаворита матча «Локомотив» — «Спартак»

Бывший главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от матча 17-го тура РПЛ, в котором «железнодорожники» примут на своём поле «Спартак».

По мнению специалиста, «красно-белые» выглядят фаворитами в предстоящей встрече.

«Абаскаль сумел преодолеть сложности и сплотить команду. Должен сказать, что сегодня «Спартак» смотрится агрессивным в атаке. Шансы «красно-белых» в матче против «Локомотива», конечно, выглядят предпочтительней», — приводит слова Бышовца «Матч ТВ».

Напомним, что на данный момент «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, опережая 14-й «Локомотив» на 20 очков. Московское дерби состоится в субботу, 12 ноября. Начало — в 19:30 по московскому времени.