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Эшуорт ответил на вопрос о трансферных целях «Спартака»

07 Ноября 2022 • 10:16 Комментировать
Локомотив Москва
...
Спартак Москва
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12.11 19:30

Спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт высказался о целях московского клуба на зимнее трансферное окно.

Ранее Metaratings сообщал, что грядущей зимой «Спартак» не намерен приобретать новых нападающих и хочет сконцентрироваться на усилении других позиций. 

«Нацелены ли мы приобрести трёх новых футболистов зимой? Это я комментировать не буду. Результат после первого круга? Ничего я о «Спартаке» говорить не буду. Не думаю, что должен комментировать СМИ будучи спортивным директором. Лука Каттани всегда общался? Это не мой подход», — приводит слова Эшуорта «Спорт-Экспресс».

Напомним, 53-летний Эшуорт был официально назначен спортивным директором «Спартака» 26 сентября нынешнего года. Ранее он работал в таких клубах, как «Астана» и «Ростов».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Пол Эшуорт
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