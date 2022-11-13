Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о дерби с «Локомотивом».

- Как вам дерби?

- «Спартак» заслуженно победил, потому что почти всю игру был сильнее «Локомотива». Первый тайм вообще удался. Два мяча забили и еще могли, были перекладины, вратарь соперника выручал. Во втором тайме хозяева немного прибавили, но «Спартак» все равно контролировал ситуацию. Получилась немного нервная концовка после того, как «железнодорожники» забили. Но все равно, было ощущение, что «красно-белые» победу не упустят.

- Почему концовка получилась такой сложной для «Спартака». Расслабились?

- Пропустили мяч, а «Локомотиву» это дало импульс. Он побежал вперед, думал, что есть шанс отыграться. Так часто бывает. Но не покидало ощущение, что «Спартак» доведет дело до победы.

- Лучшим игроком матча выбрали Пруцева. Согласны с таким мнением?

- Да. Он ярковыраженный лучший игрок матча. Пруцев неплохо выглядел, в середине поля контролировал ситуацию, был хорош в подыгрышах, перехватах, забил, был неуступчив в единоборствах. Плюс он отдал пас, когда Промеса сбили в эпизоде с пенальти. Он вообще в последнее время прогрессирует. Как и вся команда. Это заметно. Каждый футболист по отдельности прибавил.

- С чем это связываете?

- Тренировочный процесс. Тренеры дают упражнения, которые позволяют прогрессировать. Да и сама обстановка благоприятствует этому. Абаскаль находит с игроками общий язык, взаимопонимание, поэтому ребята выполняют с удовольствием ту работу, которую предлагают наставники.

- Если футболисты так прогрессируют, над чем надо поработать «Спартаку» зимой? Что необходимо улучшить?

- Все. В футболе нельзя останавливаться. Надо искать лучшие варианты игры во всех линиях. Надо понемногу прибавлять в каждом компоненте. Есть задача, которую надо выполнять – золотые медали. Надо побороться с «»Зенитом». Нельзя сказать, что питерцы недосягаемы. Шанс надо использовать до конца. Шесть очков можно отыграть. Самим надо не терять очки. А то, что питерцы еще будут их терять – это сто процентов.

- Но в этой половине чемпионата у «Зенита» только одно поражение.

- Ничего страшного. Все видели, что когда не было легионеров, с ними можно играть. Было крупное поражение от «Спартака» в Кубке. Если ни на кого не оглядываться, идти от тура к туру мелкими шагами, глядишь, и «Спартак» зацепится за первое место.

Реклама

- «Локомотив» выглядит безнадежным аутсайдером, или вы видите какие-то положительные моменты в его игре, особенно учитывая второй тайм?

- Такой слабый «Локомотив» сейчас! Я видел, что команда постоянно проигрывает, но я не пристально следил. Вчера смотрел внимательно и увидел, что «железнодорожники» по делу находятся внизу таблицы. Нет игры. Не знаю, что случилось с футболистами, которые очень неплохие, но команда откровенно слабая.

- При этом составы примерно равные со «Спартаком», если смотреть по финансовой составляющей.

- Это только на бумаге. А на поле две большие разницы. Судя по вчерашней игре, команду весной ждет борьба за выживание. Нужно усиление игроками, которые способны решать такую задачу. Ну и предстоит хорошо поработать зимой.

- Почему «Локомотив» так долго приходит в себе после ухода прежнего тренерского штаба?

- Это не сиюминутный процесс. Видно, что нужна свежая кровь. Задача – борьба за выживание, потому что все возможно. В стыках, если попадут, то в ФНЛ лидеры неуступчивые. Все может произойти.

Елена Григорьевская