Андрей Фёдоров: «Та робость, которая присутствовала, не позволяла ребятам показать потенциал»

Тренер «Локомотива» Андрей Фёдоров в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча со «Спартаком» (1:2).

- Главный вопрос после этого матча. Почему получились настолько разные таймы в этой игре?

- Первый тайм? Мы были очень робкие, это очень сильно бросалось в глаза. Я считаю, что из-за этого ничего не получалось у нас. В перерыве состоялся разговор. Очень здорово во втором тайме освежили нашу игру замены. Поменяли схему. Почему? Потому что уже надо было забивать. Убрали те ошибки, которых было очень много в первом тайме. Поэтому второй тайм получился такой живой, интересный и с обилием моментов.

- Это был разговор на повышенных тонах в перерыве?

- Нет, на средних, так скажем.

- Во втором тайме пошла совсем другая игра. Вы уже сказали про замены. Показалось, что Изидор просто блестяще вошел в игру. Первый тайм он не был готов провести сегодня на поле?

- Нет, просто те наработки, которые мы готовили к «Спартаку» и к «Уралу», они остались. Хотелось сыграть так же, но, к сожалению, не получилось в первом тайме. Но еще раз добавлю, это были чисто наши ошибки. Та робость, которая присутствовала, не позволяла ребятам показать потенциал, который у них есть.

- Давайте про Худякова немного поговорим. Было несколько моментов, когда казалось, что «Спартак» может закончить эту игру. Два выхода один на один. С одной стороны, можно говорить, что форварды упустили эти моменты. С другой стороны, Худяков.

- Он показывает свой класс. Как мы говорим, вратарь должен выручать команду.

- Не могу вас не спросить: что дальше, к кубковому матчу вы готовите команду?

- Я уже говорил, к кубковому матчу пока готовлю я. А дальше вы узнаете из прессы.