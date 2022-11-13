Камоцци уверен, что «Спартак» навяжет «Зениту» борьбу за чемпионство

Франко Камоцци, бывший советник экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал победу «красно-белых» над «Локомотивом» (2:1) в матче 17-го тура РПЛ.

Эксперт выразил уверенность, что «Спартак» ещё навяжет «Зениту» борьбу за чемпионство. Отметим, что на данный момент москвичи отстают от петербуржцев в турнирной таблице РПЛ на шесть очков.

«Отличная игра и отличный результат. Я всё ещё думаю, что «Спартак» поборется с «Зенитом» за чемпионство», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Напомним, что после 17-го тура чемпионат России уйдёт на перерыв, который продлится до весны. В 18-м туре «красно-белым» предстоит встретиться с «Уралом». Игра состоится 4 марта, а начнётся она в 19:00 по московскому времени.