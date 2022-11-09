Каррера рассказал, готов ли вернуться в Россию

Экс-тренер столичного «Спартака» Массимо Каррера, который сейчас пребывает в статусе безработного, рассказал, что готов рассмотреть предложения от российских клубов.

«С радостью поеду в Россию. Необязательно только в «Спартак». Это может быть команда со своим проектом, которая ставит задачей хорошее выступление», - передает слова итальянского специалиста «Спорт-экспресс».

Каррера работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год. Под его руководством «красно-белые» впервые за долгое время завоевали титул чемпиона России. Последним местом работы 58-летнего тренера был итальянский клуб «Бари».