​Абаскаль высказался о конкуренции вратарей в «Спартаке»

Рулевой «Спартака» Гильермо Абаскаль дал комментарий по поводу конкуренции голкиперов – Александра Селихова и Александра Максименко.

По словам Абаскаля, вратарь – это не та позиция, где нужна ротация. Испанец отметил, что голкиперам важно чувствовать уверенность.

«Это не та позиция, которая требует ротации. Селихов и Максименко – классные вратари. Очень сложно сделать выбор, когда оба здоровы, в форме и сконцентрированы», - цитирует Абаскаля Sports.ru.

Абаскаль отметил, что сейчас для вратарей «Спартака» всё начинается с нуля – играть будет тот, кто лучше.

Ближайший матч Премьер-лиги России «Спартак» проведёт в субботу, 16 сентября, - против «Сочи» на своём поле.