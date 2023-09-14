Бояринцев: «Хотелось бы, чтобы легионеры не только за нули в контракте играли»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев, в настоящий момент занимающий пост главного тренера «Сокола», поделился мнением о легионерах, выступающих в России.

Специалист считает, что иностранным игрокам следует рассказывать о традициях клубов, за которые они выступают.

«Хотелось бы, чтобы всем легионерам, не только в «Спартаке», объясняли ценности клубов. Чтобы не только за нули в контракте играли», — цитирует Бояринцева «Чемпионат».

После семи туров текущего розыгрыша РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Краснодар», опережающий своих ближайших преследователей («Динамо», «Крылья Советов» и «Зенит») на три очка. Ближайший восьмой тур стартует уже завтра, 15 сентября, матчем «Динамо» — «Пари НН». Начало этой встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.