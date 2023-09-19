В «Спартаке» поделились планами на строительство новой инфраструктуры

Генеральный директор столичного «Спартака» Олег Малышев высказался о планах клуба на строительство новой инфраструктуры.

«Будем модернизировать манеж в Сокольниках, будем строить манеж в Тушино. У нас обширные планы. По времени — это серьёзный значимый проект, горизонт — два-три года», — заявил функционер «красно-белых» в интервью «РБ Спорт».

Малышев рассказал, что руководство планирует модернизацию базы в Сокольниках, где останется академия москвичей. Также гендиректор отметил, что в клубе не исключают возможность возвращения дубля «Спартака».

Напомним, что в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги подопечные Гильермо Абаскаля с 13 очками находятся на шестом месте.