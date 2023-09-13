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Шишкин: «Три-четыре победы могут поднять «Спартак» так, что потом не догонишь» эксклюзив

13 Сентября 2023 • 18:05 Комментировать
Спартак Москва
...
Сочи
16.09 19:00

Бывший игрок «Спартака» Роман Шишкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о разговорах об увольнении Гильермо Абаскаля и Срджане Бабиче.

- Шансы на чемпионство у «Спартака» потеряны?

- Все бывает. За полгода может многое решиться. Вспомните чемпионский год, когда «Спартак» выдал прекрасную вторую половину сезона и стал первым.

- То есть нужна победная серия?

- Да. Три-четыре победы могут поднять команду так, что потом не догонишь.

- Как вы оцените покупку Бабича? Кто-то сравнивает его с Жиго.

- Пока тяжело его оценивать, но это способный футболист с хорошими данными. Даже забить успел. Но надо смотреть на дистанции. Бывает, человек приедет, проведет две-три игры, а потом пропадает. Поэтому здесь важна стабильность.

- Как относитесь к разговорам об увольнении Абаскаля?

- Все показывает результат. Когда команда шла на первом месте, все говорили, какой это хороший тренер, что он ставит «Спартаку» классную игру. Когда нет результата – кресло качается. Если так будет продолжаться, руководство, конечно, задумается о смене тренера. Абаскаль сам это понимает.

Елена Григорьевская

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Спартак Москва Роман Шишкин
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