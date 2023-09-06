Дьяков — о возможном увольнении Абаскаля: «В «Спартаке» нелегко работать, ведь это самая обсуждаемая команда»

Экс-футболист «Ростова» Виталий Дьяков поделился мнением о разговорах про возможную отставку Гильермо Абаскаля с поста главного тренера московского «Спартака».

«В «Спартаке» всегда нелегко работать, ведь это самая обсуждаемая команда. Настроение зависит от результатов, если есть результат, значит, все будет хорошо, если плохо, то можешь в любой момент быть списан», — цитирует Дьякова Vprognoze.

За семь туров «Спартак» набрал десять очков и находится на девятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Стоит отметить, что «красно-белые» не могут выиграть уже на протяжении четырех матчей в рамках национального чемпионата.