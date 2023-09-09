Каррера: «Я готов вернуться в «Спартак»

Итальянский тренер Массимо Каррера, возглавлявший ранее «Спартак», высказался о возможном возвращении в стан «красно-белых».
«Я всегда говорил, что готов вернуться, я люблю этот город. Мне тут было очень хорошо. Как видите, сейчас я здесь. И с удовольствием бы вернулся», — цитирует Карреру «Матч ТВ».
В субботу, 9 сентября, пройдет матч памяти Ильи Цымбаларя, в котором легенды «Спартака» встретятся со сборной мира.
Каррера станет одним из тренеров сборной мира. Итальянец будет рулить командой вместе с ветераном «Локомотива» Юрием Сёминым.
Тренерами «Спартака» в этой игре выступят Олег Романцев, Станислав Черчесов и Ринат Дасаев.
Не пропустите текстовую трансляцию матча, который должен стартовать в 19:00 по московскому времени.
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