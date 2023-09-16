«Спартак» открыл счёт в матче с «Сочи», забив в компенсированное время

В восьмом туре Премьер-лиги «Спартак» принимает «Сочи». Команда Гильермо Абаскаля сегодня может не пропустить во второй раз за сезон, но и в атаке далеко не всё получалось. Лишь в компенсированное время в формате 11 на 10 спартаковцы добились своего. В очередной атаке мяч был доставлен к линии вратарской, а там в сутолоке Срджан Бабич изловчился и послал круглого в цель.

Счет открыт, 1:0. Столичная команда на эту минуту набирает 13 очков и делит пятое место с «Уралом». Сочинцы на грани зоны стыковых матчей.