​Гладилину трудно предсказать состав «Спартака» на очередной матч

Экс-полузащитник московского «Спартака» Валерий Гладилин внимательно следит за происходящим в станет «красно-белых», он уверен в том, что в игре с «Сочи» разительных перемен в игре «Спартака» не будет, считая, что у наставника команды банально не было для этого времени.

Более того, сейчас ему трудно предсказать стартовый состав клуба в предстоящем матче - по его словам, явные лидеры есть только по паре-тройке позиций.

- Сложно сказать, кто у «Спартака» выйдет на поле в матче с «Сочи». Все 20 с лишним игроков, которые находятся в обойме главного тренера Гильермо Абаскаля, претендуют на место в стартовом составе. Джикия, Промес – лидеры команды. А кого Абаскаль поставит на другие позиции, можно только догадываться, - считает Гладилин, цитируемый Vprognoze.ru.