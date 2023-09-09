Каррера: Абаскаль достоин работать в «Спартаке»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал, следит ли он за выступлением столичного клуба.

Итальянский специалист отметил, что не смотрит матчи, но следит за результатами.

«Думаю, что Гильермо Абаскаль достоин работать в таком клубе. И прилагать все усилия, чтобы вернуть «Спартак» на вершину турнирной таблицы», - заявил Каррера в эфире «Матч ТВ».

После семи проведенных туров Российской премьер-лиги столичный клуб занимает девятое место в турнирной таблице, имея в своём активе десять набранных очков. В следующем туре «красно-белые» на своём поле сыграют против «Сочи».