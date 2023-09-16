Канчельскис: Наверное, при ничейном результате была бы тема для разговора о будущем Абаскаля

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о прошедшем матче восьмого тура Российской премьер-лиги, в котором столичный «Спартак» на своём поле с минимальным преимуществом в счёте 1:0 переиграл «Сочи».

Экс-игрок сборной России отметил, что, наверное, при ничейном результате был бы разговор по поводу будущего наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

«Сколько можно давать «Спартаку» времени? Один раз за 15 лет стали чемпионами, а больше ничего. Руководители должны решать, сколько времени ещё нужно дать Абаскалю», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».