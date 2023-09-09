Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» ответил на вопрос о возможном возвращении в стан «красно-белых».

- Насколько пристально вы следите за «Спартаком»?

- Я слежу только за результатами. Матчи не смотрю. Поэтому оценивать игроков не могу.

- Вы говорили, что готовы вернуться в чемпионат России. Если «Спартак» позовет, раздумывать не будете?

- Нет. Пришел бы сразу, не задумываясь.

- Вы перед матчем памяти Ильи Цымбаларя очень тепло пообщались с Александром Самедовым, с который работали в «Спартаке». О чем говорили, если не секрет?

- Это была очень приятная встреча для меня. Мы перекинулись парой шуточных фраз и все.

- Вы давно не были в России. Что удалось уже посетить в Москве за два дня?

- Я завтра планирую погулять по Москве, но куда конкретно пойду, не спрашивайте (смеется).

- Как у вас дела в Италии? Чем занимаетесь?

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- Все хорошо. Хотел бы тренировать, но пока нахожусь без работы.

- Есть какие-то варианты в Италии?

- Пока есть только общение, но не более того. Никакой конкретики нет.

- Не боитесь, что растеряете тренерские навыки?

- Нет, не боюсь.

- Много футбола смотрите сейчас по телевизору?

- Да. Стараюсь смотреть как можно больше матчей Серии А, Серии В и Серии С. Кроме итальянского также смотрю еще английский чемпионат и испанский. В общем, то, что попадает под руку.

- Какие команды сейчас нравятся?

- «Манчестер Сити». Они очень хорошо играют.

Елена Григорьевская