Радимов: «Абаскаль не хочет уходить сам, он хочет, чтобы его уволили»

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов высказался о матче восьмого тура РПЛ, в котором «Спартак» примет на своём поле «Сочи».

По мнению эксперта, в предстоящей встрече сочинцы будут действовать смело, действуя на встречных курсах. Также Радимов предположил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль сам провоцирует свою отставку, производя большое количество нелогичных изменений в составе.

«Абаскаль не хочет уходить сам, он хочет, чтобы его уволили. Потому что такие перемены в составе просто так делать невозможно. «Спартак» с такими приобретениями, с такими игроками находится на девятом месте! Ну, это не совсем правильно», — цитирует Радимова «РБ Спорт».

Матч «Спартак» — «Сочи» состоится завтра, 16 сентября. Начало этой встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.