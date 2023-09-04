Игрокам «Краснодара» показали высказывания Заремы перед игрой со «Спартаком»

Игрокам «Краснодара» в раздевалке перед матчем седьмого тура РПЛ против «Спартака» показали высказывания Заремы Салиховой. Она была уверена в том, что «красно-белые» катком пройдутся по своим оппонентам, не заметив их на поле.

Однако в итоге это сыграло на руку игрокам «быков», которые уверенно обыграли московских оппонентов (2:0) и укрепились на вершине турнирной таблицы.

«Деталь, показывающая, что в футболе не бывает мелочей. По моей информации, перед матчем «Краснодар» - «Спартак» в раздевалке «быков» игроками высказывались слова Заремы Салиховой, которая предрекала легкую победу «красно-белым». Дополнительная мотивация сыграла свою роль, а «Краснодар» в итоге по всем параметрам разработал «Спартак», - сообщил замглавреда «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров в своём телеграм-канале.

​Салихова: «Спартак» не заметит «Краснодар»