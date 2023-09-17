Пименов: «У «Сочи» не было результата — произошла отставка«

Бывший игрок сборной России Руслан Пименов высказался об отставке Дмитрия Хохлова с поста главного тренера «Сочи» и возвращение Александра Точилина.

«У «Сочи» не было результата — произошла отставка. Само собой, на Точилина пал взор. Он свой, этому специалисту доверяют и уважают его», — заявил эксперт в интервью «Матч ТВ». Участник ЧМ-2002 также отметил, что оба события были прогнозируемы.

Напомним, что Дмитрий Хохлов покинул пост наставника «Сочи» после минимального поражения в матче восьмого тура РПЛ против «Спартака». Новый клуб Александра Точилина занимает 12‑е место в таблице чемпионата России, набрав шесть очков.