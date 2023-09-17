Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пименов: «У «Сочи» не было результата — произошла отставка«

17 Сентября 2023 • 20:08 Комментировать
Спартак Москва
1:0
Сочи
окончен

Бывший игрок сборной России Руслан Пименов высказался об отставке Дмитрия Хохлова с поста главного тренера «Сочи» и возвращение Александра Точилина.

«У «Сочи» не было результата — произошла отставка. Само собой, на Точилина пал взор. Он свой, этому специалисту доверяют и уважают его», — заявил эксперт в интервью «Матч ТВ». Участник ЧМ-2002 также отметил, что оба события были прогнозируемы.

Напомним, что Дмитрий Хохлов покинул пост наставника «Сочи» после минимального поражения в матче восьмого тура РПЛ против «Спартака». Новый клуб Александра Точилина занимает 12‑е место в таблице чемпионата России, набрав шесть очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Руслан Пименов Дмитрий Хохлов Александр Точилин Сочи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Урал Урал
Факел Факел
0
0
2.07 3.60 3.70
Видео
Окончен
Рубин Рубин
Зенит Зенит
0
3
5.20 4.20 1.66
Видео
Окончен
Локомотив Москва Локомотив Москва
Оренбург Оренбург
0
2
1.71 4.20 4.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Сентября
21:20 · Россия. Премьер-лига
Игроки «Оренбурга» впервые забили дважды в матче РПЛ дальними ударами
21:14 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» выиграл три из четырёх матчей при Деограсии
21:14 · Россия. Премьер-лига
Пименов: Успех «Зенита» над «Рубином» был предсказуем
21:08 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» не забил в РПЛ впервые с ноября прошлого года
21:07 · Россия. Премьер-лига
Деменко: Приход Черчесова мог бы взбодрить «Сочи»
20:59 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» пропускает дома в РПЛ на протяжении 12 матчей подряд
20:54 · Россия. Премьер-лига
Бакаев близок к уходу из «Зенита» - 18 сентября он отправится в расположение новой команды 1 слухи
20:50 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» пропустил гол в конце матча с «Оренбургом»
20:48 · Россия. Премьер-лига
Попов прокомментировал поражение «Рубина» в матче с «Зенитом»
20:41 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: «Зенит» провалил старт, пока рано говорить о чемпионстве
20:31 · Россия. Премьер-лига
Ранджелович: Счастлив быть в «Рубине»
20:29 · Кубок России
Полузащитник «Пари НН» Майга поделился ожиданиями от предстоящего кубкового матча против «Спартака»
20:18 · Россия. Премьер-лига
Рахимов считает, что первый гол «Зенита» был забит из офсайда
20:12 · Россия. Премьер-лига
Кассьерра: «Количество голов всегда важно»
20:12 · Россия. Премьер-лига
Изидор посвятил первый гол за «Зенит» Малкому
Все новости
Рекомендуем