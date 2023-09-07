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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Обмен кругами между «Спартаком» и «Сочи» утверждён

07 Сентября 2023 • 18:31 Комментировать
Спартак Москва
...
Сочи
16.09 19:00

Бюро исполкома Российского футбольного союза утвердило изменения в календаре Премьер-лиги, а именно обмен кругами между «Спартаком» и «Сочи». Матч 8-го тура будет домашним для москвичей, а матч 24-го тура – для сочинцев.

Теперь можно со стопроцентной уверенностью говорить о том, что 16 сентября «Спартак» и «Сочи» сыграют в Москве на «Открытие Арене». Изначально игра должна были пройти в Сочи на арене «Фишт», но газон там пришёл в негодность. В ближайшее время будут проводиться работы по улучшению ситуации.  

На текущий момент «Спартак» занимает в турнирной таблице РПЛ 9-е место, а «Сочи» - 12-е.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сочи
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СПАРТАК МОСКВА СОЧИ
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