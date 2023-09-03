Деменко: «Конкуренция в «Спартаке» не идёт им на пользу»

Бывший игрок «Спартака» Максим Деменко поделился мнением о выступлениях «красно-белых» в нынешнем сезоне.

Напомним, вчера, 2 сентября, в матче седьмого тура РПЛ «Спартак» уступил «Краснодару» (0:2). Отметим, что это поражение стало для «красно-белых» уже третьим в четырёх последних матчах чемпионата России.

По мнению Деменко, на игре «Спартака» негативным образом сказывается конкуренция в составе команды.

«Конкуренция в «Спартаке» не идёт им на пользу. У «Краснодара» 15 футболистов, из которых тренер может выбирать, у «Спартака» больше, это в какой-то степени играет злую шутку», — цитирует Деменко Metaratings.

В семи турах РПЛ «Спартак» набрал 10 очков и расположился на восьмом месте турнирной таблицы.