Мозес: «Сейчас очень важно оставаться единым целым»

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес высказался о текущей неудачной серии команды в Российской премьер-лиге. Напомним, в последних четырех матчах «красно-белые» набрали всего одно очко.

«Мы все профессионалы. Никто из нас не хочет проигрывать, а когда подобное случается, все огорчены. Сейчас очень важно оставаться единым целым, тренироваться и всем вместе работать над тем, что не получалось у нас в играх», — заявил Мозес на YouTube-канале «красно-белых».

Завтра, 16 сентября, «Спартак» примет на своем поле «Сочи» в матче восьмого тура чемпионата России. Начало игры запланировано на 19:00 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию поединка на портале LiveResult.