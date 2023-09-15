«Спартаку» предлагали нападающего «Фиорентины» Куаме

В летнее трансферное окно состав «Спартака» мог пополнить нападающий «Фиорентины» Кристиан Куаме.

По информации Metaratings, посредники предлагали «Спартаку» услуги 25-летнего ивуарийца. Отмечается, что переход так и не состоялся по причине того, что спортивный блок клуба не устроила кандидатура Куаме, хотя сам футболист был готов к переезду в Россию. Сумма трансфера могла составить 12-13 миллионов евро, а зарплата нападающего в «Спартаке» — 2,5 миллиона евро за сезон.

В текущем сезоне Куаме провёл за «Фиорентину» три игры, в которых результативными действиями отметиться не сумел. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 12 миллионов евро.