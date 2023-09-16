«Спартак» со скрипом победил «Сочи»: кто из «красно-белых» слабо сыграл против гостей с юга

Оценки футболистам Гильермо Абаскаля

Впервые за пять туров «Спартак» победил в чемпионате России. Да, серия знатно затянулась и вполне могла продолжиться. До 90-й минуты сейвов Заболотного и неточности «красно-белых» хватало для 0:0. Но «Сочи» всё-таки не удержал ничью, в самой концовке «Спартак» забил на эмоциях, на бесконечном давлении.

У «красно-белых» многое получалось впереди, но были и неожиданные провалы. Кто же из футболистов Абаскаля внёс наибольший вклад в эту натужную победу? Давайте пройдёмся по персоналиям.

Статистика матча: владение мячом – 65:35, удары по воротам – 14:3, в створ – 8:1, угловые – 6:5. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Гильермо Абаскаля.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР СЕЛИХОВ – 5,0. Пропустил уже на третьей минуте, не лучшим образом отбив удар Батырева, а затем был практически выключен из игры. Офсайд сохранил ворота Селихова в неприкосновенности, но сами футболисты «Сочи» не дали ему себя проявить. В единственном моменте Дркушича игрок промахнулся сам, толковых сейвов Селихов не показал.

СРДЖАН БАБИЧ – 8,0. Продолжает феерить Бабич. Кажется, Джикия может плотно присесть на лавку. Феноменальный матч против «Динамо» (с голом), а теперь очень качественная игра против «Сочи» - с победным голом. Срджан внёс не только весомый оборонительный (собрал весь воздух), но и атакующий вклад.

АЛЕКСИС ДУАРТЕ – 6,5. Конечно, матч против вечно обороняющегося «Сочи» вряд ли можно взять за показатель, но под стать Бабичу сыграл и Дуарте. Алексис не ошибался, был хорош в воздухе (создал опасный момент на угловом) и даже радовал неплохими длинными передачами, пять из которых достигли цели.

ДАНИИЛ ХЛУСЕВИЧ – 4,5. А вот у Хлусевича совсем не шли обострения. Даже показательно, что гол пришёл именно с левого края, но после замены Даниила. Ещё в пассиве Хлусевича жёлтая карточка и семь проигранных единоборств из восьми.

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ДАНИИЛ ДЕНИСОВ – 7,0. Куда лучше смотрелся правый фланг. Денисов и сзади был надёжнее, и впереди давал необходимый объём работы. Отличные открывания привели к двум очень опасным моментам, жаль не хватило хладнокровия в завершении.

РОМАН ЗОБНИН – б/о.

КРИСТОФЕР МАРТИНС – 7,0. Опорнику Зобнину Абаскаль отвёл всего один тайм (довольно странная замена), а вот Мартинс отыграл все 90 минут. И с объёмом работы справился: выиграл почти все единоборства (шесть из семи), очень точно пасовал (45 передач из 47 нашли адресата), четыре раза отдал точную диагональ и четырежды же заработал штрафной.

ВИКТОР МОЗЕС – 5,0. Мозес вышел играть «десятку» со смещениями направо, показал неплохой игровой интеллект, но всё-таки чувствуется, что постоянные эксперименты Абаскаля не дают раскрыться «обычному» Виктору. Нужного обострения от Мозеса не шло, и через 66 минут он был заменён.

ТЕО БОНГОНДА – 6,5. Тео по традиции опасен и отлично двигается. С его скоростью движения и мысли оппоненты не справлялись, а два навеса вполне могли стать голевыми – подвели партнёры. Вот только сегодня Бонгонда в игру включался реже обычного, в активе Тео всего 17 точных передач.

КВИНСИ ПРОМЕС – 7,5. А Промес наконец-то выдал стандартный уровень опасности. Весь матч напрягал оборону, стягивал на себя защитников, пасовал в такт. Всего пять обостряющих передач накопил Квинси, одна из которых стала голевой. Почти вся угроза исходила от Промеса сегодня, ещё бы в завершении добавить, а то два реальных шанса упущены.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – 4,5. Провальный матч Соболева. Александр получил любимую стихию (постоянные забросы в штрафную площадь), но постоянно проигрывал эпизоды и совсем не способствовал обострению. Будто не хватало резкости Соболеву – на «первом» этаже он проиграл 12 единоборств из 14. Ещё и жёлтую карточку получил.

ДАНИЛ ПРУЦЕВ – б/о.

ХЕСУС МЕДИНА – б/о. Загубил отличный момент после выверенной диагонали Промеса и больше ничем не запомнился.

АНТОН ЗИНЬКОВСКИЙ – б/о.

ОЛЕГ РЯБЧУК – б/о. Именно его забегание и своевременный пас стали катализатором голевой атаки.