Ещенко: «Сможет ли «Спартак» побороться за чемпионство? Почему нет?»

Бывший защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко сохраняет надежду на то, что команда Гильермо Абаскаля сможет выиграть чемпионат России в этом сезоне. Напомним, сейчас «красно-белые» занимают девятую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги после семи туров.

«Сможет ли «Спартак» побороться за чемпионство? Почему нет? У любой команды бывают взлёты и падения. Главное избежать глубоких провалов», – приводит слова Ещенко издание «Плеймейкер».

«Спартак» не смог выиграть ни одного из последних четырёх матчей в Российской премьер-лиге. В последнем туре «красно-белые» уступили на выезде лидеру чемпионата в лице «Краснодара» (0:2).