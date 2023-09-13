Эменике: «Мозес звонил мне, советовался перед переходом в «Спартак»

Бывший нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике рассказал о том, как состоялся переход в московский клуб экс-полузащитника «Челси» Виктора Мозеса.

По словам Эменике, перед этим трансфером к нему за советом обращались как сам Мозес, так и московский клуб.

«Он звонил мне, советовался перед переходом в «Спартак». А до того мне звонили из самого «Спартака» — спрашивали, что Мозес за человек. Отличный, конечно! И футболист невероятный, к «Спартаку» относится серьёзно», — приводит слова Эменике Sport24.

Напомним, Мозес выступает за «Спартак» с осени 2020 года. В общей сложности за «красно-белых» 32-летний нигериец успел провести 69 матчей, в которых забил 10 голов и отдал девять результативных передач.