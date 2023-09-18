Борис Игнатьев: Бабич безупречно сыграл с «Сочи»

Российский тренер Борис Игнатьев поделился комментарием об игре нового защитника «Спартака» Срджана Бабича в матче с «Сочи» (1:0).

«Бабич — герой тура. Классный центральный защитник, который в матче против «Сочи» со своими прямыми обязанностями справился безупречно, а в компенсированное время еще и победный гол забил», — приводит слова Игнатьева «Спорт-Экспресс».

Кроме того, эксперт выделил Антона Зиньковского, который усилил игру «Спартака» после выхода на замену. Этот тот футболист, который всегда чувствует момент и не идет в обводку ради обводки, считает тренер.

Напомним, «Спартак» приобрел Бабича у «Альмерии» в минувшее трансферное окно. В составе «красно-белых» серб провел три матча, в которых забил уже два гола.