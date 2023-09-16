«Спартак» в добавленное время всё-таки пробил Заболотного, впервые за месяц победив в РПЛ

«Спартак» и «Сочи» сыграли в рамках чемпионата России. Матч восьмого тура РПЛ состоялся 16 сентября на стадионе «Открытие Арена».

Больше месяца «Спартак» не побеждал в РПЛ, последняя победа была датирована восьмым августа. Переламывать «Сочи» Гильермо Абаскаль отправил привычное атакующее трио (Промес, Бонгонда, Соболев), а вот небольшую дозу удивления он приготовил для обороны. Присел на скамейку запасных капитан команды Георгий Джикия, а в паре с Алексисом Дуарте вышел новичок Срджан Бабич. У «Сочи» в запасе неожиданно остались Макарчук, Заика, Маргасов, Мелкадзе и Нобоа.

Уже на третьей минуте «Сочи» открыл счёт: Батырев плотно пробил по воротам, Селихов отразил перед собой, а Игнатьев дослал мяч в сетку. Вот только Иван находился в офсайде, поэтому взятие ворот засчитано не было. А «Сочи» более в первом тайме не пробил даже в сторону ворот, получив порцию давления от «Спартака». Правда, и свои ворота в неприкосновенности южане оставили.

«Красно-белые» давили неплохо, но толковые моменты создавали редко. Промес влетел в штрафную площадь на разрезающую передачу – пробил точно в Заболотного. Денисов не попал в створ ворот после хорошей фланговой атаки, Бонгонда из ударной позиции часто простреливал в никуда. А лучший момент, наверное, был у Алексиса Дуарте. Никто не держал парагвайца на угловом ударе, но он из центра штрафной площади пробил точно по позиции Заболотного.

Тренеры поиграли заменами (вышли Пруцев, Нобоа, Аносов и Заика), но ситуация не менялась. Перманентное давление «Спартака» на низких скоростях, с которым справлялась оборона «Сочи». После часа игры вместо Мозеса вышел Хесус Медина – эта перестановка тоже не взбодрила игру. Один Угловой «Сочи» привел к контратаке «Спартака» два в два. Промес почти выбежал на рандеву с голкипером, но наткнулся на Миладиновича и оказался на газоне. Вот только этого оказалось недостаточно, чтобы назначить штрафной удар. Просто потеря.

Южане просто выставили автобус и стали ждать финального свистка. У «Спартака» ещё изредка проходили навесы – Промес выскочил на кросс Бонгонда, но пробил будто по привычке точно в руки Николаю Заболотному. В этот вечер то ли голкипер «Сочи» так шикарно выбирал позицию, то ли игроки «Спартака» били не лучшим образом. Был ещё один шикарный сейв у Заболотного, парировавшего удар Денисова после подачи от угла поля. Даниила защитники тоже просто потеряли у дальней штанги.

В концовке матча Медина ещё разок простил «Сочи», ахнув мимо ворот после шикарного заброса Промеса. Уже читались нули на «Открытие Арене», нов компенсированное время всё-таки сумел «Спартак» пробить голкипера «Сочи». Спасителем выступил Срджан Бабич: в ходе навала Промес завозился на углу вратарской, но сумел откинуть чуть назад, а сербский защитник буквально затолкал мяч в пустой створ – 1:0. Очень сложная победа «Спартака».