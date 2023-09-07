Рианчо: «Абаскалю нужно работать, работать и ещё раз работать, чтобы справиться с критикой»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо рассказал, как нынешнему наставнику «красно-белых» Гильермо Абаскалю справиться с критикой.

Напомним, в последних четырёх турах РПЛ «Спартак» потерпел три поражения и расположился на девятом месте в турнирной таблице.

«Абаскалю нужно работать, работать и ещё раз работать, чтобы справиться с критикой в свой адрес. Только упорный труд может помочь Гильермо на данном этапе», — цитирует Рианчо «РБ Спорт».

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. В прошлом сезоне под руководством испанского специалиста «красно-белые» стали бронзовыми призёрами чемпионата России. Свой ближайший матч московская команда проведёт 16 сентября против «Сочи».