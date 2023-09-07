Игнатов может быть дисквалифицирован на полгода уже на следующей неделе

Ирина Бжезовская, юрист полузащитника «Спартака» Михаила Игнатова, высказалась о возможной дисквалификации футболиста.

Напомним, хавбек «красно-белых» ведет судебное разбирательство со своим бывшим агентом Александром Маньяковым, который требует с Игнатова компенсацию в размере 9,5 млн рублей за досрочное расторжение сотрудничества.

«Палата РФС через неделю возобновит заявление Маньякова, и слушание будет назначено через неделю. Михаила могут смело дисквалифицировать уже на следующей неделе. Иного решения у палаты я и не вижу», — приводит слова юриста «Матч ТВ».

При этом Бжезовская отметила, что дисквалификация — это самая серьезная мера по регламенту.

В нынешнем сезоне 23-летний Игнатов сыграл в десяти матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя голами и отдал три голевых паса.