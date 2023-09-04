Орлов: «Что вы ждали от Абаскаля? У него нет опыта»

Известный журналист Геннадий Орлов отреагировал на возможную отставку главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«В Москве журналисты пишут, что если менять Абаскаля, то уже сейчас. Как изменилось все быстро. После 3-го тура такие оды были в адрес Абаскаля! 34 года Абаскалю – что вы от него ждали? У него опыта нет», — заявил Орлов на «Радио Зенит».

По мнению эксперта, в «Спартаке» должен работать опытный менеджер, который не будет проводить постоянные эксперименты, ведь это все должно наигрываться на сборах.

После семи туров «красно-белые» занимают девятую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав десять очков.