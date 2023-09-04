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Орлов: «Что вы ждали от Абаскаля? У него нет опыта»

04 Сентября 2023 • 19:03 Комментировать
Сочи
...
Спартак Москва
16.09 19:00

Известный журналист Геннадий Орлов отреагировал на возможную отставку главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«В Москве журналисты пишут, что если менять Абаскаля, то уже сейчас. Как изменилось все быстро. После 3-го тура такие оды были в адрес Абаскаля! 34 года Абаскалю – что вы от него ждали? У него опыта нет», — заявил Орлов на «Радио Зенит».

По мнению эксперта, в «Спартаке» должен работать опытный менеджер, который не будет проводить постоянные эксперименты, ведь это все должно наигрываться на сборах.

После семи туров «красно-белые» занимают девятую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав десять очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Геннадий Орлов Гильермо Абаскаль
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