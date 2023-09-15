Абаскаль: «Я обожаю Литвинова»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос, почему полузащитник команды Руслан Литвинов потерял место в стартовом составе.

«Я обожаю Литвинова. Дело не в одной ошибке, просто матч с «Уралом» не получился. Такие решения иногда надо принимать, они в итоге пойдут на пользу. И еще раз: Литвинов – просто отменный футболист», — приводит слова Гильермо Абаскаля Sports.ru.

В текущем сезоне 22-летний хавбек принял участие в восьми матчах с учетом всех турниров, в которых не отметился результативными действиями.

Завтра, 16 сентября, «Спартак» примет на своем поле «Сочи». Начало встречи восьмого тура Российской премьер-лиги запланировано на 19:00 по московскому времени.