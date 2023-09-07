Терёхин считает, что Абаскалю стоит дать доработать до зимы

Бывший российский футболист Олег Терёхин оценил текущее положение Гильермо Абаскаля в столичном «Спартаке». По его мнению, испанцу необходимо выиграть два ближайших матча и благодаря этому он сохранит за собой пост.

«Если после паузы выиграют пару игр и будут вверху, то разговоров об отставке не будет. Пусть доработает хотя бы до зимы, убирать его сейчас смысла нет. А там будет видно место в таблице, тогда можно будет решать, куда двигаться», - рассуждает Терёхин для «Матч ТВ».

В двух ближайших матчах чемпионата России «Спартак» сыграет дома с «Сочи», а после всего неделю спустя примет земляков из «Динамо». На данный момент столичная команда делит 8-10 места с «Ахматом» и «Пари НН».