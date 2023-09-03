Кечинов — о «Спартаке»: «Ротация не влияет положительно, всегда успех команды добывается стабильностью»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов высказался о проблемах московской команды в нынешнем сезоне.

Напомним, вчера, 2 сентября, «Спартак» уступил «Краснодару» (0:2) в матче седьмого тура РПЛ. Сейчас «красно-белые» занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата России.

По мнению Кечинова, неудачи «Спартака» связаны с частой ротацией, которую производит наставник команды Гильермо Абаскаль.

«Ротация не влияет положительно, потому что всегда успех команды добывается стабильностью. Здесь же нет стабильности стартового состава. Неважно, сыграл ты хорошо или плохо, всё равно на следующую игру можешь оказаться в запасе», — цитирует Кечинова «Газета.Ру».

Свой следующий матч «Спартак» проведёт 16 сентября в гостях против «Сочи». Начало — в 19:00 по московскому времени.