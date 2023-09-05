Зарема Салихова: «Игрокам «Зенита» платят по 100 тысяч евро в качестве мотивации на «Спартак», футболистам «Краснодара» достаточно слов»

Зарема Салихова, супруга бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала информацию о том, что её высказывания показали игрокам «Краснодара» перед матчем седьмого тура РПЛ с «красно-белыми».

Напомним, ранее Салихова заявила, что «Спартак» без проблем обыграет «быков». Тем не менее встреча «Спартака» и «Краснодара» завершилась победой южан со счётом 2:0.

«Игрокам «Зенита» платят по 100 тысяч евро в качестве мотивации на «Спартак». Футболистам «Краснодара» достаточно слов. Кто же знал, что на «Краснодар» выйдет новая конфигурация «Спартака», версия 100500», — приводит слова Салиховой «РБ Спорт».

После семи туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, опережая девятый «Спартак» на семь очков. Свой следующий матч «красно-белые» проведут 16 сентября против «Сочи». Начало — в 19:00 по московскому времени.