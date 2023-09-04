Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на ничью в матче между «красно-синими» и «Зенитом». Напомним, в минувшее воскресенье «армейцы» Москвы сыграли дома с гостями из Санкт-Петербурга вничью - 1:1.

- Вы удивлены такому исходу?

- В этом году многие команды могут доставить проблемы «Зениту». Ничья с ЦСКА и поражение в игре с «Динамо» - это уже потеря очков на старте чемпионата.

- «Спартак» в своём сегодняшнем состоянии может навязать «Зениту» борьбу?

- Сложно сказать. «Динамо», ЦСКА, «Краснодар» могут составить конкуренцию, но «Спартак» в меньшей степени.

- Вы могли предположить, что турнирная таблица по итогам семи туров будет выглядеть именно так?

- Те же «Крылья Советов» играют неплохо, но молодость и нестабильность идут рука об руку. В этом сезоне я болею самарцев.