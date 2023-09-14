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Гладилин: «При хорошей игре бывают неудачи, но у «Спартака» её вообще нет» эксклюзив

14 Сентября 2023 • 15:00 Комментировать
Спартак Москва
...
Сочи
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16.09 19:00

Футбольный эксперт Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал шансы «Спартака» на победу в матче с «Сочи».

- «Спартак» примет «Сочи». Допускаете, что москвичи снова не смогут выиграть?

- Это очень реально. «Спартак» сейчас находится не столько в функциональном кризисе, сколько в моральном. Удастся ли после сборной выступить хорошо – это вопрос, потому что обычно когда отсутствуют сборники, игроки разделяются на группы и подготовка получается непривычной. Сейчас ребята вернутся, и за два дня успеет ли Абаскаль привести всех к общему знаменателю – непонятно. Для этого нужно время. И первая игра после приезда из сборной бывает не очень хорошая. А что касается «Сочи», там работают грамотные тренеры. Команда находится в опасной зоне, и она недобрала много очков. Матч для южан не будет проходным, и они постараются взять очки. Но главное, что у «Спартака» нет поставленной игры. И угадать стартовый состав не сможет никто. Думаю, Абаскаль сам его сейчас не знает и определится только в день игры.

- Можно сказать, что это матч станет показателем того, есть ли в команде кризис?

- Кризис есть, потому что нет поставленной игры. Потеряно много очков и по делу. При хорошей игре бывают неудачи, но тут ее вообще нет. «Спартак» не заслужил победу в матчах, в которых уступил.

Елена Григорьевская

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