Орлов прокомментировал увольнение Хохлова из «Сочи»

Спортивный журналист Геннадий Орлов высказался об отставке главного тренера «Сочи» Дмитрия Хохлова.

«Что он хотел – ничего не понятно. Да и лицо у него не выражало ничего тренерского. Харизмы не хватает. А харизма для тренера – когда все игроки понимают, чего он хочет», – заявил Орлов в интервью «РБ Спорт». Также эксперт привёл в качестве сравнения работы Сергея Семака во главе петербургского «Зенита», который, по мнению Орлов, проводит качественную работу с футболистами.

Напомним, что Дмитрий Хохлов лишился своей работы после поражения в матче восьмого тура РПЛ против «Спартака». Южане находятся на 13-й строчке в турнирной таблице с шестью очками.